Alejandro Medina, el arquero apuntado para reforzar Boca Unidos

Boca Unidos sigue moviéndose en el mercado del Torneo Federal A, de cara a su participación en la categoría a partir del domingo 9 de septiembre. Uno de los puestos clave a reforzar es el arco y en las últimas horas se supo que el apuntado para defender los tres postes es el bonaerense Alejandro Medina.

Si bien el club Aurirrojo no confirmó la contratación, las noticias que llegan desde Santiago del Estero indican la salida de Mitre del futbolista de 31 años y su traspaso al club correntino.

Medina es el arquero que llevó al Aurinegro santiagueño al certamen de la Primera B Nacional y formó parte del último plantel que compitió en esa categoría durante la temporada pasada. Tras la llegada de Martín Perafán como refuerzo de los santiagueños decidió tomar otros rumbos y el destino fijado sería Boca Unidos.

El arquero también registra pasos por Atlanta, Unión Aconquija de Catamarca, Guaraní Antonio Franco de Misiones, Comunicaciones y Temperley, con experiencia en Primera B Nacional, Primera B Metropolitana y Torneo Federal A.

Según las publicaciones de los medios de Santiago del Estero, Medina fue “el gran héroe” del histórico ascenso a la Primera B Nacional conseguido en Mendoza en 2017, frente a Gimnasia de esa provincia.

El propio Medina dejó un mensaje de despedida del club Mitre en la página oficial de la institución santiagueña.

“Quería despedirme de la gente de Mitre y querían que sepan todo lo que me hicieron sentir durante todo este tiempo. En este año y medio, la verdad que pasé momentos muy lindos, como el ascenso, el haber jugado contra un grande del país como Racing y haber sido protagonista de los mejores momentos, como lo fue haber dejado al club en la B Nacional. Hemos cumplido con cada cosa que nos propusimos”, resaltó.

Medina agregó: “Nos hemos sentido como en casa y como jugador, tengo que seguir mi camino y saber que uno debe ponerse metas. Voy por otro desafío deportivo, pero en mi corazón los voy a llevar por siempre. Es algo repetitivo lo que voy a decir, pero no va a ser hasta siempre sino un hasta luego. Los quiero mucho y que sigan los éxitos”, se despidió.

El “desafío deportivo” al que hizo alusión Medina en su mensaje de despedida es la posibilidad de sumarse a Boca Unidos y tratar de pelear por un ascenso en la próxima temporada del Torneo Federal A.

Mientras se terminan de ajustar los detalles para la llegada del arquero, el plantel de Boca Unidos sigue trabajando en el Complejo Deportivo Leoncio Benítez.

Durante las últimas jornadas se sumó a los entrenamientos el brasileño Francisco De Souza, ex jugador de Textil Mandiyú y Sportivo Patria de Formosa en la categoría. El mediocampista está a prueba y bajo la mirada del cuerpo técnico encabezado por Carlos Mayor.

Finalmente, al interés de Mitre de Santiago del Estero de sumar al delantero chaqueño Gonzalo Ríos, se supo en las últimas horas de la intención de Brown de Adrogué de incorporar al mediocampista Germán Herrera. Ambos jugadores deberán acordar condiciones para seguir su carrera en estos clubes del Nacional B.

Hasta el momento el plantel Aurirrojo incorporó al defensor Oscar Carniello, a los mediocampistas Martín Fabro y Gerardo Maciel, y a los delanteros Nicolás Ledesma, Julio Cáceres y Cristian Núñez. Tanto Fabro, Cáceres como Núñez regresaron al club tras haber sido cedidos a préstamo a otras instituciones.