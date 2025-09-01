El gran gesto de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina

Este domingo se vivió un emocionante programa de La Voz Argentina que ya está entrando en etapas de decisivas. De hecho, en el programa de hoy se conoció la decisión del público, que eligió qué participantes avanzarán al próximo desafío.

En medio de un clima de suspenso y lleno de nerviosismo, Luck Ra y un integrante de su team fueron los protagonistas de un emocionante momento.

El cantante de cuarteto había decidido luego de los Playoffs que Thomas Dantas , Nathalie Aponte , Lucas Barros , Emma Roach y Federico Mestre continuaban hacia la próxima etapa, por lo que los espectadores tenían que elegir 3 artistas entre Camila Rizo Avellaneda , Nicolás Behringer , Jacqueline Medina , Eduardo Desimone , Lucía Lencina y el dúo de Enrique & Tomás Olmos .

El primer salvado por decisión de la gente fue Nicolás Behringer, que se emocionó mucho al conocer esta decisión. Mientras todos los felicitaban, su coach pidió la palabra y dejó a todos más que sorprendidos.

"Yo siento que lo mejor que te pudo haber pasado es que hayas entrado en votación, hermano. Siento que a partir de ahí mucha gente empezó a valorar mucho más", comenzó diciendo Luck Ra.

Cuando todo parecía que eran palabras de aliento y felicitaciones, llegó la sorpresa. "Tal vez deberías haberte dado cuenta que vos también empezaste a subir muchos más videos. Yo te veía y me aparecías en todos lados. Así que veo que sos una persona que usa mucho el celular y me nació, de todo corazón, regalarte un celu", lanzó ante el resto de los presentes que no entendía lo que estaba pasando.

"Es para que puedas hacer los videos con más calidad y la gente te vea, con toda. Realmente se que te puede ayudar mucho en lo que vos hagas. Te quiero", cerró el cantante, haciendo que Nicolás no pueda contener las lágrimas.

FUENTE: minutouno.com