Ayelén Paleo habló tras la detención de su madre: "Es inocente"

El pasado 27 de agosto, la detención de Elizabeth Rodrigo, madre de la mediática Ayelén Paleo, conmocionó al mundo del espectáculo y desató un escándalo mediático. La mujer fue acusada de integrar una red que captaba mujeres bajo falsas promesas laborales para luego explotarlas sexualmente en distintas ciudades del país.

Frente a las versiones que la vinculan directamente a la organización, su hija salió a hablar en Infama, por la pantalla de América TV, y defendió con firmeza su inocencia. “Estoy en mi peor momento. No puedo seguir callada ante tanta injusticia", comenzó diciendo.

"Mi mamá es absolutamente inocente, es una leona y siempre trabajó con respeto. Los medios van a tener que demostrar todas las mentiras que dijeron”, expresó Paleo visiblemente afectada. Entre lágrimas, confesó que aún no logró verla tras la detención: “No pude hablar ni verla. No puedo salir de mi departamento porque me esperan los periodistas”.

En su descargo, también criticó a quienes la señalan: “Esto no es contra mi mamá, es contra mí. Todo lo que dijeron es gravísimo. Hicieron un circo frívolo con algo muy doloroso. La gente que ahora me apunta es la misma que hizo plata conmigo desde que tengo 18 años”. Paleo detalló, además, que su madre se dedicaba únicamente a sacar fotos a mujeres que voluntariamente se desempeñaban como acompañantes. “Es imposible lo que la acusan, ella es una buena persona”, insistió.

FUENTE: minutouno.com