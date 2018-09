Nación invertirá fondos para fideicomiso de vivienda social y para el parque Iberá

El Gobierno nacional prevé una inversión inicial de 200 millones de pesos para respaldar un fideicomiso que se destinará a la construcción de viviendas sociales en Corrientes. También contempla fondos para rutas y el Parque Nacional Iberá.

El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne presentó ayer el Presupuesto Nacional 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación, en cuyas pautas generales prevé para el año entrante, un dólar a 40,10 pesos, un 23 por ciento de inflación, déficit cero y la caída de 0,5 puntos del PBI nacional.

Ayer, además, estuvo el gobernador Gustavo Valdés en Casa Rosada, donde firmó su adhesión a la adenda del Consenso Fiscal que establece suspender por un año la rebaja de los gravámenes de Ingresos Brutos, según confirmaron a El Litoral desde Buenos Aires. En Corrientes, en tanto, no hubo información oficial al respecto.

El correntino no fue el único que pasó por las oficinas del Ministerio del Interior. Fueron seis los gobernadores que estamparon su firma entre el viernes y ayer (ver recuadro).

El Presupuesto 2019, en su planilla anexa Nº 18, indica que de inversión directa para viviendas y desarrollo urbano se destinarán más de 532 millones de pesos. Más de 890 mil pesos serán para regularización dominial; más de 331 millones se prevé para viviendas sociales y más de 200 millones de pesos, se transferirán a modo de apoyo a la ejecución de un fideicomiso para vivienda social.

Vale recordar que este era de uno de los aspectos que motorizaba al Gobernador para encontrar modos de financiamiento de planes habitacionales.

El proyecto contempla una inversión de 3,6 millones de pesos para el Parque Nacional Iberá, cuya iniciativa se debate en el Congreso de la Nación y que, desde el oficialismo esperan aprobar este año. Más de 688 mil se prevé para bienes de consumo, y un poco más de 2,9 millones de pesos, para servicios no personales.

De acuerdo con el detalle de programas, subprogramas y actividades para Corrientes se prevé, se destinarán más de 53.281 millones de pesos durante 2019, según consta en el proyecto al cual accedió El Litoral. Al Poder Judicial de la Nación se distribuirán más de 332 millones de pesos.

A la Secretaría Nacional de Turismo se enviarán fondos por más de 56 millones de pesos, que comprende, proyecto de desarrollo de nuevos corredores. En Corrientes, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, se invertirán más de 1.574 millones de pesos.

Esto incluye obras de infraestructura y de renovación urbana por más de 124 millones de pesos, más allá de las acciones de viviendas anteriormente mencionadas. A la provincia, también se destinarán más de 484 millones de pesos para obras hídricas, mediante el Plan Infraestructura Hídrica del Norte Grande.

Para agua potable y desagües en áreas urbanas, se destinarán más de 250 millones de pesos.