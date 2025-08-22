Rivas Piasentini defendió la solidez del Banco de Corrientes y criticó a la oposición

El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, respondió a las críticas de la oposición sobre la situación del Banco de Corrientes y aseguró que los cuestionamientos forman parte de una estrategia electoral basada en “generar miedo e incertidumbre”.

“El Banco de Corrientes es sólido, solvente y exitoso. Todos los años obtiene resultados positivos y todavía tenemos utilidades de 2023 y 2024 por unos 97 mil millones de pesos que, por decisión del Banco Central, no se pueden distribuir. Esto demuestra que no tenemos los problemas que se quieren instalar”, afirmó.

Además, remarcó que la provincia mantiene equilibrio fiscal, es una de las jurisdicciones con menor presión tributaria del país y no posee deuda pública. En ese sentido, destacó que esa situación permitió otorgar mejoras salariales a los agentes públicos.

“Si uno compara lo que cobraron en enero con los sueldos que se pagarán ahora en agosto, la diferencia supera en un 15% a la inflación. Ese es un dato concreto que la gente percibe, y no una cuestión electoralista”, subrayó.

Mirá la nota completa