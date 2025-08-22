El ácido comentario de Moria Casán sobre el video íntimo de Mauro Icardi

La escena que generó revuelo en las últimas horas tuvo como protagonistas a Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi. La actriz compartió en redes sociales un video donde se lo ve a su pareja paseando en ropa interior por el balcón de la lujosa mansión que ambos comparten.

La publicación no tardó en viralizarse y desatar comentarios de todo tipo, en especial porque apuntaba a desmentir versiones que circulaban semanas atrás respecto a los atributos físicos del futbolista. En medio de la ola de reacciones, una voz que nunca pasa desapercibida se sumó a la conversación: la de Moria Casán.

La “One”, fiel a su estilo irónico y directo, comentó un posteo que replicaba el video y dejó una frase que encendió aún más el debate. “Maní con levadura, adore”, escribió la actriz y conductora, con su clásica lengua filosa y un sentido del humor que rápidamente fue replicado en distintos portales y redes sociales.

Pero Moria no solo se limitó a bromear sobre la grabación de la China. También se refirió a las recientes declaraciones de Wanda Nara, quien en su regreso a la Argentina reveló haber atravesado situaciones de abuso durante su vínculo con Icardi. Sus palabras generaron un fuerte impacto, al punto de compararse con la experiencia que en su momento hizo pública Julieta Prandi.

En este contexto, decidió expresar empatía con la empresaria a través de un mensaje en X, donde mostró un costado más serio y reflexivo. “Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor, está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”, escribió, combinando apoyo con su habitual estilo de metáforas cargadas de ironía.

FUENTE: minutouno.com