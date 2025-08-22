Tamara Pettinato conducirá un ciclo político en televisión: el polémico nombre

Después de varios meses de ausencia, Tamara Pettinato volverá a la pantalla chica con un ciclo de entrevistas políticas que promete dar que hablar. El programa, que se emitirá por la señal de Canal 9, llevará por título “Decime algo lindo”, un guiño directo al famoso video filtrado desde el despacho presidencial con Alberto Fernández, y que se volvió viral en redes sociales.

Según adelantó Guille Barrios en su programa radial #BastaBaby, el ciclo estará centrado en entrevistas con figuras del ámbito político, combinando análisis, actualidad y la impronta característica de Pettinato, conocida por su estilo directo y sin filtros. La conductora, que se alejó temporalmente de la televisión tras su participación en Bendita, busca con este regreso consolidar su presencia en la pantalla.

El proyecto promete mezclar entretenimiento con contenido serio, permitiendo que los invitados se expresen en profundidad mientras que la expanelista mantiene su sello personal, que incluye preguntas incisivas y comentarios provocativos que generan repercusión inmediata.

Cuándo debuta Tamara Pettinato con "Decime algo lindo"

Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, pero la expectativa ya crece debido al impacto que ha tenido el nombre del ciclo y la trayectoria de la conductora.

Con este retorno, no solo busca recuperar su espacio en la televisión abierta, sino también crear un espacio donde se puedan abordar con libertad los temas políticos más relevantes del país, fomentando la conversación y la polémica de manera directa, tal como ha caracterizado sus proyectos anteriores.

La combinación del título llamativo, la temática política y su estilo particular seguramente posicionará al ciclo entre los más comentados antes incluso de su emisión. El programa se suma a una tendencia creciente de ciclos de entrevistas que buscan equilibrar información y entretenimiento.

