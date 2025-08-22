Fuerte denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Hubo mucha violencia física y sexual"

Este jueves, Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras declarar ante varios medios, al llegar al país, que vivió situaciones similares a las que denunció Julieta Prandi en su conflictiva relación con su expareja. La empresaria hizo referencia directa a su vínculo con Mauro Icardi, dejando entrever la gravedad de lo que habría atravesado durante su matrimonio.

Lejos de tratarse de un comentario aislado, Nara reafirmó sus dichos en una conversación privada —vía mensajes— con la periodista Laura Ubfal. Horas más tarde, al aire de LAM, Ubfal leyó varios fragmentos de esa charla, en los que Wanda no solo hizo referencia a cuestiones familiares, sino que también lanzó una grave acusación contra su expareja.

“Hubo mucha violencia sexual y física, y la última en presencia de mis hijos”, escribió Wanda en uno de los mensajes, marcando un punto de quiebre en el relato que hasta ahora se había mantenido en un tono más reservado.

Según lo detallado por Ubfal, esta denuncia sería independiente de las seis causas que ya están abiertas contra Icardi, relacionadas con distintos episodios de violencia. En este caso, se trataría de una nueva presentación judicial que incluiría denuncias por abuso sexual.

“La violencia fue acá, en la Argentina y hay muchos chats con la prueba de abuso. Esta semana me llaman de nuevo para presentar de nuevo mi teléfono. Hay infinidad de violencia (de detalles), y hacia La China también”, afirmó Wanda en otro de los mensajes enviados a la periodista, en los que además hizo alusión a situaciones que habrían involucrado también a Eugenia "la China" Suárez.

