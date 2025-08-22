La Federación Económica de Corrientes participó en la feria empresarial de Paraguay

En el marco de una estrategia para fortalecer la proyección internacional de las empresas locales, una delegación de la Federación Económica de Corrientes (FEC) participó de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY) 2025, realizada los días 20 y 21 de agosto en el Centro Cultural del Banco Central del Paraguay, en Asunción.

El evento se consolidó como uno de los principales puntos de encuentro del empresariado regional, reuniendo a representantes de diversos sectores industriales y comerciales.

Durante su participación, la FEC mantuvo una reunión clave con la Unión Industrial del Paraguay (UIPY), en la que se abordaron temas vinculados al comercio bilateral y se exploraron oportunidades de colaboración interinstitucional. Este acercamiento busca fortalecer vínculos productivos entre Corrientes y Paraguay, ampliando así las oportunidades de exportación para las empresas correntinas.

La presencia de la delegación provincial formó parte de una misión comercial organizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que incluyó una ronda de negocios multisectorial. Varias empresas de Corrientes participaron activamente, presentando su oferta exportable, generando vínculos y accediendo a un mercado con alto potencial de crecimiento.

Desde la FEC destacaron que este tipo de encuentros potencian la internacionalización de las pymes locales y fortalecen la competitividad regional, permitiendo a Corrientes consolidarse como un actor relevante en el comercio del Mercosur.

La participación en FEPY 2025 refuerza el compromiso de la Federación Económica de Corrientes con la búsqueda activa de nuevos mercados, la diversificación comercial y el crecimiento sostenido del entramado productivo provincial.