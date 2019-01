Para paliar la quita de subsidios, por ahora, reducen la frecuencia del transporte público

Tras la quita de subsidios nacionales y como una medida paliativa hasta que puedan acordar un nuevo esquema de compensaciones con la Provincia, empresas de transporte que brindan servicios urbanos en varias comunas decidieron reducir la frecuencia. De esta forma, aprovechando la merma de usuarios por el receso escolar, buscan reducir los costos. La próxima semana, insistirán con las gestiones para abrir un espacio de diálogo con las autoridades.

“Considerando que varios de los funcionarios con quienes debemos dialogar sobre este tema están en período de receso, decidimos hacer una reunión ampliada la semana que viene y tratar de conseguir una audiencia”, expresó el presidente de la Cámara de Empresas de Transporte Interdepartamental de Corrientes (Cetic), Osvaldo Spessot. La entidad nuclea precisamente a firmas que tienen la concesión del transporte urbano en varias comunas, como así también líneas que unen diversas poblaciones.

Considerando que mientras dure la espera de este encuentro, deben continuar prestando los servicios, “creemos que para paliar la reducción de recursos para hacer frente a los costos, una de las opciones es reducir la frecuencia en lo que se refiere a la circulación de las unidades dentro de las áreas urbanas”, indicó el dirigente. Al mismo tiempo, añadió que “por eso, al menos por ahora, se aplicó una merma de aproximadamente el 50% en Libres, Bella Vista, Curuzú Cuatiá, Mercedes y Goya”. No obstante, aclaró que “esto es algo que por ahora se puede hacer porque como no hay clases, hay menos pasajeros. Luego, esa medida no será suficiente para que el servicio sea sustentable”.

En este contexto, indicó que “tampoco se puede trasladar toda la quita de subsidios al valor del boleto, porque la gente no podrá pagarlo”.

Si bien, de acuerdo al Presupuesto Provincial aprobado, unos $300 millones serían destinados para compensar la quita de subsidios nacionales al transporte, las empresas aún no tienen precisiones de cómo se distribuirán esos recursos y tampoco, si serán suficientes.

“No queremos generar conflictos, sino que estamos tratando de ver cómo sorteamos las dificultades hasta que se definan las compensaciones”, destacó Spessot. En ese sentido, desde la concesionaria del transporte urbano de Paso de los Libres explicaron a El Litoral que “de los 32 coches que teníamos en circulación, ahora están andando 16. Tratamos de reducir los costos, entre ellos, el referido al combustible”. “Estamos tratando de cuidar el servicio, porque son 92 personas las que trabajan en la empresa”, acotó.

Inviable

Diferente es la situación en Esquina, donde la empresa que estaba a cargo del servicio decidió rescindir la prestación a partir del 1 de febrero. “Lamentablemente no podemos seguir, porque hay pocos pasajeros y con el aumento de los costos, ya es imposible que sigamos”, aseveraron desde la concesionaria del transporte urbano.