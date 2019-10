Boca Unidos pierde por un mes a Martín Fabro

Los estudios realizados a Martín Fabro confirmaron la peor noticia. Boca Unidos perderá al mediocampista ofensivo, uno de los goleadores del torneo Federal A, por cerca de un mes, debido a la fractura sufrida en uno de los dedos del pie derecho.

La lesión de Fabro se denomina en términos médicos falange distal del hallux (dedo gordo del pie derecho), lo que llevará un proceso de recuperación que impedirá al futbolista volver a vestir la camiseta aurirroja por cuatro o cinco fechas, dependiendo todo de la evolución que vaya teniendo.

La acción se registró durante el primer tiempo del partido jugado el domingo, en el triunfo ante Sportivo Belgrano de San Francisco, en una acción en la que el futbolista correntino fue a disputar con el defensor Abello.

“En la jugada que el ‘Tony’ me tira el centro, no sé si choco contra el defensor o él me pisa. Tenía el dedo gordo muy hinchado, no podía pisar, me cambié el botín, tampoco pude, así que preferí dejarle el lugar a alguien que estuviera al ciento por ciento”, contó Fabro a la salida de los vestuarios. Lo cierto es que Boca Unidos pierde a un jugador fundamental para los próximos compromisos.