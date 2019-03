Grabois: “Que Cristina vuelva, pero sin los chorros”

El dirigente Juan Grabois estuvo ayer en Corrientes para lanzar el “Frente Patria Grande”, un espacio que impulsa la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales.

Grabois recordó un episodio de la campaña de Di Filipo cuando era candidato a gobernador de Corrientes. Un funcionario local le regaló dos pelotas. “Ese fue el primer y último caso de corrupción de mi vida. Entendí que si yo me quedaba con dos pelotas, dos niños no tendrían las suyas. Eso pasa en el Estado si uno se queda con un peso, hay gente que no tendrá viviendas, luz, agua potable. Queremos que Cristina vuelva, pero sin los chorros y los garcas”, aseguró el dirigente quien estuvo acompañado del concejal Omar Molina y del dirigente Tamandaré Ramírez Forte.