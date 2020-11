Detalles del regreso de Claudia Villafañe a "MasterChef Celebrity"

Marcelo Polino confirmó en Morfi, el ciclo conducido por Gerardo Rozín y Jésica Cirio, cuándo regresará Claudia Villafañe a las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina, luego de la muerte de Diego Maradona, padre de sus dos hijas.

La madre de Dalma y Gianinna Maradona es una de las participantes favoritas del reality culinario de Telefe conducido por Santiago del Moro, y está con paso firme, siendo una de las candidatas a llegar a la final. Sin embargo, tras lo acontecido esta semana, Claudia, que organizó la despedida en la Casa de Gobierno, canceló todos sus compromisos y no estuvo en las grabaciones del envío que recientemente entró en una etapa clave de repechaje donde los participantes eliminados volvieron a ingresar para pelear un lugar.

En las últimas horas, trascendió que Claudia se iba a tomar esta semana y la idea era que volviera a grabar el lunes. Este domingo, finalmente, el embajador de MasterChef, Marcelo Polino, confirmó que Villafañe regresará a grabar este lunes 30 de noviembre.

"La posibilidad era que se retirara del reality, otra posibilidad era un reemplazo, que se le ofreció, pero lo cierto es que Claudia Villafañe regresa a la competencia el lunes", anunció Polino destacando que es una de las que "tiene más apoyo en las redes sociales" .

El embajador del reality también remarcó que "es tan buena compañera" que, en medio del terremoto y vorágine que se generó con el fallecimiento de Diego Maradona, su exesposo, "llamaba a la producción para decir que "estaba entorpeciendo el desarrollo del programa, preocupada por sus compañeros.

Luego aclaró: "Los manuales de MasterChef dirán si tiene que realizar un desafío especial por ausentarse en dos programas", dijo recordando el caso de Leticia Siciliani, quien se ausentó del programa por un tema de salud, y al volver debió llevar a cabo un desafíio.

"Este año vimos a Claudia brillar por sí misma, porque es una campeona, porque se hace querer y cocina bárbaro. Nos consta porque nos peleamos por esos ñoquis que hizo. Nos alegra que pueda seguir en este camino del certamen que tantas alegrías nos trae a todos", señaló Rozín.

Por último, Marcelo destacó: "Es una participante que no sólo es querida por el público sino también por sus compañeros, que a veces no se da ese doble cariño porque por ahí si es una jugadora fuerte... Pero no, todos hablan en lo público y privado bien de ella", cerró.

