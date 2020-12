Escuelas y jardines inician las inscripciones virtuales

Los jardines y escuelas primarias de la provincia comenzarán hoy a recibir solicitudes de inscripción para el ciclo lectivo 2021, por primera vez de forma virtual, mediante una página del Ministerio de Educación. Desde la cartera educativa aclararon que hay colegios que no contarán con esta posibilidad, por lo que las anotaciones en estos establecimientos deberán hacerse de manera presencial.

Estudiantes de Primaria y de jardines de 4 y 5 años podrán inscribirse desde hoy en las escuelas públicas de la provincia, por primera vez de forma virtual. La medida se adoptó para evitar las aglomeraciones que suelen implicar estos actos, y estará disponible hasta el 16 de diciembre, fecha en que iniciarán las anotaciones para el nivel Secundario.

La cartera educativa habilitó la página web inscripciones.mec.gob.ar, que “desde las 8 estará disponible para comenzar con las inscripciones”, indicó a El Litoral el subsecretario de Educación, Julio Navias.

El sitio cuenta con un listado de colegios disponibles, pero se aclara que no todos se encuentran aptos para efectuar la inscripción virtual. “En los establecimientos que no se encuentren en los siguientes listados, la inscripción de sus alumnos no será a través de este sitio web y se deberá realizar de la misma forma que los años anteriores”, remarcan.

Matriculación

Para inscribirse a alguno de los establecimientos disponibles, las y los tutores o estudiantes deben registrarse en la página. Con el usuario establecido, deberán rellenar los campos con los datos que el sistema va solicitando.

La anotación consta de cinco pasos: datos del aspirante, datos del responsable, elección de nivel de enseñanza para el aspirante y establecimiento (se puede registrar al alumno en hasta cinco escuelas, con un mínimo de tres), datos extras y resumen, en el que se debe controlar si todos los ítems fueron correctamente completados.

Según se había informado, la escuela asigna una vacante directa una vez finalizado el período de inscripción.

El sistema estará disponible para aspirantes que hayan cursado el ciclo lectivo 2020 en el mismo establecimiento, para abanderados, para no promovidos (repitentes) y aspirantes cuyo familiar trabaje de manera regular en la escuela elegida. También lo estará para hermanos de alumnos regulares.