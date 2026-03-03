¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Juan Pablo Valdés TN&Platex Juan Pablo Valdés
Juan Pablo Valdés TN&Platex Juan Pablo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SANTA LUCÍA

Corrientes: un hombre murió al recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba

La Policía investiga las circunstancias del hecho ocurrido en una obra en construcción por la calle Cazadores Correntinos.

Por El Litoral

Martes, 03 de marzo de 2026 a las 11:18

Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una obra en construcción de la localidad correntina de Santa Lucía. El hecho ocurrió ayer en inmediaciones de la calle Cazadores Correntinos, en la zona de Villa Córdoba.

Según las primeras averiguaciones, el trabajador manipuló una máquina hormigonera cuando se produjo el contacto eléctrico que le provocó la muerte. Policías de la Comisaría de Distrito Santa Lucía se trasladaron al lugar de inmediato junto al personal médico, pero no pudieron hacer nada.

La unidad fiscal en turno intervino en el caso y se realizó el examen médico legal correspondiente, que determinó que la causa de la muerte fue electrocución

Por el momento, se desconocen más detalles sobre las circunstancias que rodearon el accidente. La policía continúa con las investigaciones de rigor para esclarecer el hecho.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD