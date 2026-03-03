Valdés confirmó que las obras en la Ruta 27 comenzarán este año

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó -en el programa Hoja de Ruta en el streaming El Litoral- que este año comenzarán las obras de pavimentación en la Ruta Provincial 27, una vía clave para el desarrollo productivo de la provincia.

“La Ruta 27 es una obra que ya la vamos a estar arrancando, si Dios quiere, este año. Tenemos el proyecto ejecutivo y ya estamos conversando con el Banco Interamericano de Finanzas para poder avanzar”, aseguró el mandatario durante una entrevista en Hoja de Ruta.

Valdés remarcó la importancia estratégica de la infraestructura vial para la provincia y sostuvo que “las rutas son clave” para mejorar la logística y fortalecer la conexión de la producción correntina con el resto del país y los mercados internacionales.

Además de la Ruta 27, el gobernador se refirió a otras vías prioritarias que requieren obras de pavimentación y mejoras. En particular, mencionó la Ruta 40, donde se avanzará con trabajos de ripio de manera estratégica, priorizando los tramos más críticos según las necesidades de productores y transportistas.

En ese marco, explicó que el mal estado de los caminos afecta directamente a sectores centrales de la economía provincial, como la forestoindustria, la agricultura y el turismo. Como ejemplo, mencionó a empresas como Acon Timber, que producen alrededor de 70 mil toneladas mensuales de madera. “Si llueve diez días, se complica cumplir con los contratos porque los caminos de tierra no permiten circular”, señaló.

El plan integral de obras contempla unos 200 kilómetros de pavimentación y repavimentación, con el objetivo de mejorar los caminos productivos y garantizar el tránsito incluso en condiciones climáticas adversas.

Según Valdés, estas inversiones no solo permitirán resolver problemas históricos de conectividad, sino que también serán determinantes para atraer inversiones nacionales e internacionales y potenciar el desarrollo económico de Corrientes.

