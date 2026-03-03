¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
El gobernador visitó los estudios de El Litoral y dejó definiciones de cara a lo que será el 2026. Aumento de sueldos, infraestructura y ley de ministerios.
Por El Litoral
Paro docente en Corrientes: fuerte adhesión en el inicio del ciclo lectivo 2026
Un joven murió tras el choque entre una moto y un auto que se dio a la fuga en Corrientes
"La Unidad Emprendedora": requisitos para inscribirse en la nueva feria de Corrientes
El Espacio Mariño desvinculó a un colaborador tras denuncias públicas por abuso sexual
Tragedia en el río Paraná: una niña murió ahogada tras ser arrastrada por la corriente
Entrevista completa a Juan Pablo Valdés en El Litoral
Corrientes: capturaron al preso que se escapó de la comisaría del barrio San Gerónimo
Valdés confirmó que enviará una nueva Ley de Ministerios a la Legislatura
Corrientes: un hombre murió al recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba
Valdés confirmó que las obras en la Ruta 27 comenzarán este año
Valdés adelantó reuniones con Mercado Libre en busca de oportunidades para Corrientes
TN&Platex pagará los sueldos en dos cuotas en Monte Caseros
Valdés sobre los sueldos en Corrientes: "Los aumentos tienen que ser más racionales"
Picante cruce entre Brian y Emanuel en Gran Hermano tras la cena de nominados
La angustia de Brian Sarmiento en Gran Hermano por el condimento que le ponen a la comida
Dieron a conocer una foto de L-Gante en el camarín de la China Suárez
Crédito en moneda extranjera y oportunidades de inversión