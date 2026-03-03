Corrientes refuerza su logística y busca oportunidades con Mercado Libre

El gobierno de Corrientes, bajo la gestión de Juan Pablo Valdés, apunta a convertir la infraestructura logística de la provincia en un motor de desarrollo económico. En diálogo con El Litoral, el mandatario adelantó reuniones con Mercado Libre y explicó que uno de los principales objetivos de su gestión es generar empleo.

Por tal motivo, el gobernador destacó que la provincia cuenta con ventajas estratégicas que antes podían ser vistas como limitaciones, pero que hoy se transforman en oportunidades.

Entre las posibilidades, remarcó la administración provincial de los aeropuertos de Corrientes y Paso de los Libres, que permiten proyectar logística aérea de cargas pesadas, conectando con Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Reuniones con Mercado Libre

En este contexto, la provincia mantendrá conversaciones con empresas como Mercado Libre, DHL y FEX. Se busca generar soluciones logísticas eficientes y atraer inversión privada.

“Parte del interés de Mercado Libre en Corrientes pasa por la posibilidad que la provincia tiene de gestionar sus aeropuertos y ser un gran conector regional”, afirmó Valdés.

Finalmente, el gobernador destacó la importancia de abrirse al mundo y buscar activamente oportunidades externas: “Tenemos que salir al mundo y mostrar nuestras posibilidades incansablemente”.