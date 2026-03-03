¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

río Paraná Pasaporte Juan Pablo Valdés
DECLARACIONES

Juan Pablo Valdés sobre los sueldos en Corrientes: "Los aumentos tienen que ser más racionales"

El gobernador de Corrientes analizó la situación financiera provincial en El Litoral Streaming y brindó detalles sobre el diálogo con los gremios ante la caída de la coparticipación. Conocé los puntos clave de la negociación y qué pasará con los sueldos. 

Por El Litoral

Martes, 03 de marzo de 2026 a las 09:35

En una entrevista exclusiva con Hoja de Ruta de El Litoral Streaming, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se mostró optimista respecto a la resolución de las paritarias provinciales. El mandatario aseguró que el acuerdo con los sectores gremiales "va a llegar" y subrayó la importancia de mantener un diálogo fluido con los trabajadores.

Valdés remarcó que, en el contexto económico actual, es fundamental que las pretensiones de aumento salarial se ajusten a las posibilidades reales del Estado. "Yo creo que que todos entienden de que los aumentos tienen que ser más racionales", afirmó el gobernador durante la transmisión.

La postura del Ejecutivo se fundamenta en una notable disminución de los recursos disponibles para la provincia. Según explicó Valdés, tanto la nación como las provincias percibieron ingresos menores, lo que obliga a una administración prudente del presupuesto público.

El gobernador detalló que la provincia enfrenta un escenario de "estrés financiero" debido a la dinámica de la economía nacional. "La coparticipación viene de acumular 8 meses de caída", señaló para graficar la dificultad de atender todas las demandas actuales.

Respecto a la complejidad de las negociaciones, el mandatario utilizó una metáfora sobre la escasez de recursos fiscales en Corrientes. "Si alcanza o no alcanza siempre va a ser el problema eterno", sentenció ante los micrófonos de El Litoral.

A pesar de las dificultades, Valdés destacó que existe una voluntad compartida de alcanzar una solución consensuada. "Yo creo que va a primar la razón y hay buen diálogo de hecho", sostuvo el titular del Ejecutivo correntino.

Finalmente, el gobernador vinculó la política salarial con la búsqueda de estabilidad en los precios de la economía general. Explicó que el objetivo actual es lograr que el dinero "alcance más" mediante la baja de la inflación, a diferencia de años anteriores donde los sueldos solo intentaban copiar las subas de precios.

 

