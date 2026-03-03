TN&Platex pagará los sueldos en dos cuotas en Monte Caseros

En un nuevo síntoma de la delicada situación que atraviesa la industria manufacturera en la localidad correntina de Monte Caseros, la firma TN&PLATEX informó a su personal que el pago de los salarios correspondientes al mes de febrero se realizará de manera desdoblada.

Según confirmaron fuentes internas de la compañía, el esquema de pagos se dividirá en dos tramos: el 70% este jueves 5 de marzo y el saldo del 30% el próximo lunes 16 de marzo.

La decisión fue transmitida a través de canales administrativos internos sin que, hasta el momento, la firma líder en producción textil haya emitido un comunicado oficial detallando los fundamentos financieros de la medida.

No obstante, trascendió que el pago fraccionado regiría, en principio, únicamente para el presente período mensual.

Un sector golpeado por la recesión

La noticia no sorprende en el marco de un contexto crítico para el rubro textil a nivel nacional. Empleados de la planta consultados señalaron que la falta de liquidez de la empresa está directamente vinculada a la caída estrepitosa del consumo interno, el incremento sostenido de los costos operativos y la competencia con productos del exterior tras la apertura de importaciones.

Este escenario ya ha forzado a otras empresas del sector a implementar suspensiones, retiros voluntarios o acuerdos de pago escalonado similares para evitar despidos masivos. En el caso de TN&PLATEX en Monte Caseros, la incertidumbre crece entre los más de 200 trabajadores directos, quienes temen que esta modalidad de pago se transforme en una constante durante el primer semestre del año.

Incertidumbre gremial

Pese al malestar que genera el cobro en cuotas, hasta el cierre de esta edición no se han reportado medidas de fuerza ni asambleas por parte del sindicato que nuclea a los trabajadores textiles.

Sin embargo, los delegados locales mantienen un monitoreo constante de la situación ante la posibilidad de que el retraso en la cancelación total de los haberes afecte el cumplimiento de las obligaciones financieras de los empleados a mitad de mes.

*Con información de Canal 2 de Monte Caseros