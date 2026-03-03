Valdés confirmó que enviará una nueva Ley de Ministerios a la Legislatura

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que el Ejecutivo provincial evalúa enviar a la Legislatura un proyecto de Ley de Ministerios como parte del proceso de reorganización del Estado.

“Estamos trabajando en eso. Recién estamos terminando de acomodar algunas cuestiones para reordenar el Estado. Si encontramos que es eficiente, la enviaremos; de lo contrario, no”, explicó en diálogo con Hoja de Ruta en el streaming El Litoral.

En ese marco, adelantó la creación del Instituto de Innovación, un organismo transversal que concentrará todas las áreas vinculadas a la modernización estatal. Según detalló, el objetivo es agilizar la gestión y reducir trabas administrativas. “Cada ministro, cuando enfrente dificultades o burocracia, sabrá dónde recurrir para solucionarlas con tecnología”, sostuvo.

Articulación con la Nación

Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Valdés aseguró que el vínculo es permanente y requiere diálogo constante.

“Vamos a Buenos Aires, gestionamos con Diego Santilli y con distintas áreas del gobierno. Además, mantenemos contacto cercano con senadores y diputados nacionales para avanzar en los temas de la provincia”, señaló.

El mandatario destacó que la gestión ante Nación es clave para garantizar recursos, obras y acompañamiento en proyectos estratégicos para Corrientes.