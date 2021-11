Cuchillo en mano, un correntino conquista al jurado de un reality internacional 

@veroechezarraga

Facundo Fadón tiene 22 años y su vínculo con los fierros comenzó de muy chico. “El patio de mi casa era el taller donde mi papá hacia sus trabajos de herrería artística”, contó durante una charla telefónica con El Litoral el joven que hace unos días cobró fama internacional por ser el participante más joven de “Desafío sobre Fuego”, un reality show sobre forja de cuchillos emitido por History Channel. En su primera participación (el martes pasado) el correntino dio forma (en seis horas) a una daga templaria que le valió el mayor puntaje de la noche. El premio por el que compite es de 10 mil dólares.

A donde vaya, el correntino tiene fama de cuchillero, una herencia gaucha que quedó en el imaginario colectivo y Facundo Fadón hace honor a ella. Además de ir siempre acompañado de una faca en la cintura, el joven de Paso de los Libres es uno de los grandes artesanos de la provincia, premiado tanto a nivel regional, como nacional por los cuchillos que forja desde que tiene 14 años. “Mi primer cuchillo era horrible -risas- pero yo lo veía hermoso porque lo hice con mis manos en el taller donde mi papá realizaba sus trabajos de herrería artística”, contó a El Litoral quien hoy es propietario de la marca “Cuchillos 4 F”. “La marca es 4 F en honor a mi papá que se llama Facundo Federico Fadón Fabila”, explicó.

En las últimas semanas el nombre del forjador libreño cobró fama internacional por ser el participante más joven del reality show Desafío sobre Fuego que se emite por History Channel. “Siempre miraba Desafío Sobre fuego y no te voy a negar que en algún momento soñé con estar ahí”, dijo Facundo a este diario y contó también que fue hace tres años cuando lo invitaron por primera vez a participar de un casting para el programa.

“En Aquella oportunidad quedé segundo, o sea qué si el competidor que estaba antes no podía ir, me tocaba, pero eso no sucedió”, recordó el correntino. Al año siguiente Facundo no pudo participar del casting, “volví a presentarme antes de la pandemia y ahí fue cuando quedé, pero debido a las restricciones, todo se atrasó como un año”. El casting consistió en enviar un video haciendo un cuchillo, “esa vez hice un machete, conté mi historia y mostré el taller”.

La espera para la competencia terminó en junio de este año (2021), cuando el correntino acompañado solo por sus herramientas viajó a México para las grabaciones. “Viajé el 14 de junio y demoré 3 días en llegar a México (esto fue debido a la pandemia), me hicieron un montón de hisopados y cuando llegue estuve cinco días aislado sólo en el hotel”, recordó.

La grabación del reality duró un mes, “estuve un mes en México, pero no conozco México porque estábamos en sistema de burbujas, entonces íbamos del hotel al lugar de grabación y volvíamos” recordó.

El episodio en que Facundo hizo su primera aparición se transmitió el martes pasado. “Aunque yo sabia lo que iba a pasar estaba re nervioso. Esa noche nos juntamos en casa con mi familia y mis amigos y comimos empanadas de carne cortada a cuchillo mientras miramos el programa”, relató y dijo también que le preocupaba que salieran algunos chistes malos que había hecho, “por suerte cortaron eso”, dijo entre risas.

En este episodio Facundo se llevó los halagos del jurado que entre otras cosas destacó la técnica del correntino y la calma con la que hizo frente a cada uno de los problemas que tuvo que enfrentar, “Facundo tu arma es letal”, fue el adjetivo utilizado antes de dar al joven el puntaje mayor de la noche (100 puntos).

“Esta experiencia me cambio la cabeza, me hizo repensar mis objetivos en cuanto al producto y me hizo disfrutar muchísimo porque todos me cuidaron y me trataron muy bien, desde la producción hasta el jurado y mis compañeros que fueron excepcionales”, aseguró.

Facundo trabaja bien la técnica de acero damasco que consiste en mezclar varios tipos de aceros “es como crear tu propio acero”, explicó y agregó que hay cuchillos que los puede hacer en tres o cuatro días, pero hay otros que demandan hasta cuatro meses. De este último tipo el libreño solo forja uno o dos por año, y lo hacer más que nada por gusto, “son cuchillos que valen 250 mil pesos o más, o sea que es muy difícil que alguien los compre. Yo los uso para exposiciones más que nada”. dijo.

Con respecto a las ventas comentó: “Me compran de Brasil, en Argentina vendo mucho a La Pampa, Santa Cruz. En Corrientes casi no vendo porque al correntino lo que más le importa es el filo, no tanto el diseño y es justamente el diseño lo que incrementa el valor”.

La próxima aparición de Facundo en el reality será el martes próximo y según dijo esa noche repetirá el ritual de verlo con su madre Verónica, su padre Facundo, su hermano Federico y sus amigos.