Jinetes y peregrinos partieron desde Itatí rumbo a San Luis del Palmar

En una jornada marcada por el viento fresco y cielos nublados, la Basílica de Itatí fue escenario de la concentración de jinetes y peregrinos que participaron de la 38ª Peregrinación a San Luis del Palmar. A las 8 de la mañana, frente al histórico templo, el padre José Maciel fdp bendijo a los participantes, deseándoles un viaje seguro y lleno de espiritualidad.

Tras la ceremonia religiosa, los jinetes comenzaron su tradicional marcha hacia San Luis del Palmar, recorriendo los caminos que año a año son testigos de esta manifestación de fe y devoción. La peregrinación combina la tradición con la espiritualidad, uniendo generaciones de correntinos en un mismo objetivo de honrar al Santo Rey de Francia.

Fe y tradición en el camino

Se espera que los peregrinos lleguen este domingo por la mañana al pueblo de San Luis del Palmar, donde se sumarán a los festejos en honor a San Luis Rey de Francia, que incluyen misas, procesiones y actividades culturales para toda la comunidad. La cita se convirtió en un encuentro emblemático de la región, que atrae a visitantes y devotos de distintas localidades.