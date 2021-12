San Jorge aguantó el empate y se clasificó a la próxima etapa

Más Info

LOS NUEVOS CRUCES

Los partidos de la tercera ronda eliminatoria de la región Litoral Norte serán: 1º de Mayo (Fsa.) vs. Sol de América (Fsa.); Alvear (V. Ángela) vs. Fontana (Rcia.); San Jorge vs. Defensores (San Roque); Guaraní A. Franco (Posadas) vs. Victoria (Curuzú Cuatiá). Los nombrados en primer término definirán de local la llave.