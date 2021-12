Detuvieron a un ex Boca por golpear a un menor con un arma

Luego de haber sido denunciado por agredir a un joven con un arma de fuego, el futbolista de Minnesota United Emanuel Bebelo Reynoso fue detenido en Córdoba y puesto a disposición de la Justicia.

Según informó Cadena 3, el exjugador de Talleres y Boca fue trasladado ayer a la Jefatura de Policía, en el marco de la investigación que encabeza la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 1, a cargo de la fiscal Milagros Gorgas.

"La fiscalía decidió la detención del nombrado, teniendo en cuenta la naturaleza particularmente violenta de los hechos y el temor que evidencian las víctimas, lo que afecta directamente el logro de los fines del proceso", indicaron fuentes judiciales.

Ahora, Reynoso será trasladado hacia Tribunales para tramitar el ingreso a un establecimiento penitenciario, con adecuadas condiciones sanitarias y de seguridad. El futbolista cordobés es por ahora el único detenido ya que fue el único sujeto al que la víctima pudo identificar junto a sus dos amigos que fueron testigos.

Según quedó asentado en la denuncia, Reynoso fue acusado de agredir con la culata de un arma a un joven en una zona conocida como Barrio Chino, provocándole graves lesiones en la cara.

"Así llegó mi amigo hoy a mi casa después de que una persona como Bebelo Reynoso le pegue con la culata de un arma anoche", reza el mensaje de uno de los amigos del joven golpeado, publicado en las redes sociales junto a una foto del chico en cuestión, visiblemente lesionado.

Respecto de la denuncia, el Poder Judicial de Córdoba informó que "se recabaron elementos de prueba que permiten sospechar razonable y fundamentalmente que el señor Reynoso, junto a un grupo aún no identificado de entre cinco a siete personas, habrían participado en la comisión de distintos delitos que se enmarcan en las figuras de Amenazas calificadas por el uso de armas, Lesiones leves y Robo calamitoso". Dichos delitos podrían derivar en una pena de hasta seis años de prisión.

Desde el lado del jugador niegan los hechos y aseguran que, al momento en que ocurrieron, el jugador estaba en su casa junto a su familia. Al respecto, la defensa del futbolista sostiene que tiene videos que probarían su versión. Sin embargo, hay quienes indican que los hechos ocurrieron en dos momentos separados, con Reynoso ausente en uno de ellos.

Cabe mencionar que Reynoso tiene antecedentes penales que datan de su época como jugador de Talleres cuando, en 2017, fue imputado como "partícipe necesario en abuso de armas de fuego". En ese caso, si bien la causa todavía existe en la Justicia, un acuerdo económico entre el jugador y las partes demoró los avances en la Justicia.

En diálogo con Canal Doce de Córdoba, el joven cordobés que denunció a Emanuel Reynoso narró los hechos ocurridos en el Barrio Chino y apuntó al exfutbolista como el responsable de desencadenar la situación de violencia que derivó en los golpes en su rostro.

El joven explicó que, junto con sus amigos, se cruzó con un grupo que los comenzó a agredir verbalmente y a mostrar que tenían armas. Después de algunos cruces y de que uno de ellos le apunte con un arma a la cabeza de uno de sus amigos, apareció Reynoso.

"Ahí es dónde dice: '¿Quién es el que se hace el malo y está buscando bronca?'. Uno de mis amigos se da vuelta, le quiere hacer frente y ahí es cuando (Reynoso) le pega un cachetazo, saca el arma y dice: 'Tómense el palo, no tienen nada que hacer acá, están de visitante'. Ahí me pega el culatazo, me desvanezco un poco y empecé a sentir patadas, puñetazos y botellas que volaban", relató.

El comunicado de Minnesota United

La noticia de la denuncia en contra de Emanuel Reynoso se conoció el martes por la mañana y, rápidamente, desde Minnesota United emitieron un escueto comunicado en el que se limitaron a indicar que tomaron conocimiento del hecho y lo seguían de cerca.

"Somos conscientes del presunto incidente involucrando a Emanuel Reynoso. Estamos tomando esta situación en serio y estamos en el proceso de determinar tantos detalles como podemos. En este momento no tenemos más comentarios" reza el mensaje publicado en las redes sociales del conjunto de la MLS.

