La Unne descubrió en Corrientes una nueva especie de mosquito

Una investigación del Instituto de Medicina Regional de la Unne permitió describir por primera vez para la ciencia una nueva especie de mosquito, denominada Wyeomyia (Miamyia) argentina. El hallazgo se realizó en la localidad de San Cayetano, provincia de Corrientes.

La descripción de la especie fue publicada recientemente en la revista Zootaxa, reconocida internacionalmente en taxonomía zoológica. Se destacaron las características morfológicas de larvas de cuarto estadio, además de adultos macho y hembra, que confirmaron que se trata de una especie hasta ahora desconocida.

El trabajo contó con la participación de las investigadoras Marina Stein, Débora Bangher y Carla Álvarez, del Laboratorio de Entomología del Instituto de Medicina Regional, con colaboración del doctor Maycon Sebastião Alberto Santos Neves, del Instituto Oswaldo Cruz de Brasil.

Cómo se realizó el trabajo

Los primeros ejemplares fueron recolectados en 2015 durante un estudio sobre mosquitos que habitan en fitotelmata (cavidades de plantas que acumulan agua). Tras años de revisiones morfológicas y comparaciones con otras especies del subgénero Miamyia, el equipo confirmó que los mosquitos encontrados constituían una especie nueva.

Stein resaltó que se trata de la primera descripción de una nueva especie de mosquito en Argentina en más de veinte años. Por esto, explicó que el nombre reconoce la importancia de la ciencia nacional y el rol de las universidades en la investigación.

El hallazgo representa un aporte significativo al conocimiento de la biodiversidad neotropical, y permitirá futuras investigaciones sobre la ecología, distribución y comportamiento de esta especie, que hasta ahora se sabe se cría en tacuaras y no es muy abundante.

Con información de Unne Medios.