App Tutores: cómo funciona el seguimiento digital de asistencia escolar en Corrientes

El gobierno de Corrientes comenzó la prueba piloto de la App Tutores, una herramienta digital diseñada para registrar la asistencia de los alumnos y notificar en tiempo real. La iniciativa busca facilitar el seguimiento de la trayectoria escolar y reducir el riesgo de deserción.

Tiempo de pruebas

Actualmente, el sistema se evaluará por dos semanas en las escuelas Normal y Misericordia, mientras se capacita a docentes y preceptores de la escuela Juan Domingo Perón y los establecimientos Nº 5 y Regional.

Según el director de Sistemas de Información del Ministerio de Educación, Carlos Encina, la aplicación permite que los tutores consulten la asistencia de sus hijos. Pero también tendrá la posibilidad de ver las calificaciones y mantener comunicación directa con los docentes. Además, integra algoritmos de inteligencia artificial para detectar conductas que puedan anticipar un posible abandono escolar.

Alcance e implementación

El sistema apunta a un alcance gradual de unos 260 mil estudiantes de los tres niveles obligatorios: inicial, primario y secundario. La implementación completa se espera en menos de un mes; siempre de manera progresiva a medida que las escuelas estatales reciban el equipamiento necesario.

La App Tutores reemplaza al antiguo “cuadernito de comunicaciones” y forma parte de la estrategia del gobierno provincial de modernizar la gestión educativa y optimizar la comunicación entre escuelas y tutores.