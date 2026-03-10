Juan Pablo Valdés en Nueva York: reuniones estratégicas con EEUU y la ONU

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se encuentra en Nueva York por la “Argentina Week 2026”. El encuentro reúne a líderes empresariales, bancos internacionales y funcionarios con el objetivo de promover inversiones estratégicas en el país.

Actividades de geopolítica y comercio bilateral

La actividad comenzó con las sesiones principales, donde el presidente Javier Milei y el CEO del banco JPMorgan, Jamie Dimon, realizaron discursos sobre oportunidades de inversión y desarrollo económico entre Argentina y Estados Unidos.

Valdés participa además de reuniones con representantes del gobierno estadounidense, embajadores y funcionarios de la ONU. Asimismo, el gobernador tendrá una charla con el representante de Naciones Unidas, Francisco Tropepi.

Durante la jornada se abordan temas de geopolítica, comercio bilateral y tecnología. Del mismo modo, la inteligencia artificial será el eje de la exposición del CEO de Vercel, Guillermo Rauch, donde se destacará el talento argentino en la innovación global.

La agenda del gobernador refuerza la presencia de Corrientes y su vinculación con proyectos estratégicos de inversión y cooperación internacional.