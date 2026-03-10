El Colectivo de Lectura recorre escuelas y espacios culturales de Corrientes

El Colectivo de Lectura del Ministerio de Educación inició un nuevo recorrido que alcanzará una decena de destinos en Corrientes capital y en el interior de la provincia. La jornada comenzó en la Biblioteca Ñañuva y este martes se desarrolló en el Colegio Santísimo Sacramento, de 9 a 12.
El programa busca fortalecer el vínculo entre instituciones educativas, bibliotecas populares y comunidades, para fomentar el hábito lector y ofrecer actividades culturales accesibles.
Durante las visitas, se desarrollan funciones de títeres, narraciones y actividades lúdicas, además de “Mateadas Literarias” que permiten la integración entre alumnos y familias.
El cronograma
- Miércoles 11 en el Centro de Promoción de Derecho “Corazón de Niño”.
- Jueves 12 en la Escuela N° 141 “Berón de Astrada” de Santo Tomé. Participarán alumnos de varias instituciones de la zona.
- Viernes 13 en la Escuela N° 93 “General San Martín” de Paso de los Libres. Habrá estudiantes de instituciones y delegaciones cercanas.
- Sábado 14 en la Escuela N° 299 de Corrientes capital.