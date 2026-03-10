Corrientes busca consolidar inversiones productivas en medio de la visita a Estados Unidos

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, señaló que toda la cartera del Gobierno de Corrientes sigue con expectativas la gira institucional que encabeza el gobernador Juan Pablo Valdés en Estados Unidos, donde se promociona el potencial productivo de la provincia ante inversores internacionales.

Según explicó el funcionario, desde la cartera productiva se trabajó previamente en la definición de los ejes estratégicos que forman parte de la presentación de Corrientes en el exterior, especialmente vinculados al desarrollo forestal, uno de los sectores que el mandatario provincial destacó como clave para el futuro económico de la provincia.

“Se prepararon los distintos ejes estratégicos que ya se venían trabajando. El gobernador fue muy claro al plantear el potencial que tiene Corrientes, especialmente en materia de producción y forestación”, señaló.

En ese sentido, indicó que tras la misión internacional podrían surgir nuevas instancias de trabajo o visitas de potenciales inversores a la provincia para avanzar en proyectos concretos.

Agenda productiva en el interior

Mientras tanto, el ministerio continúa con actividades en distintos puntos del interior provincial. El funcionario destacó recientes visitas a centros de investigación y producción vinculados al sector agropecuario.

Entre las próximas actividades mencionó su participación en Expoagro, donde la provincia firmará un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para fortalecer el trabajo en el control biológico del HLB, una enfermedad que afecta a los cultivos cítricos.

“En Corrientes se desarrolla uno de los pocos programas del país que trabaja en la crianza de un insecto que permite controlar biológicamente esta enfermedad”, explicó.

Además, adelantó que la semana próxima continuarán las actividades vinculadas al sector citrícola con visitas a cooperativas en la ciudad de Monte Caseros.

Producción y empleo

El funcionario destacó además el crecimiento de distintos sectores productivos de la provincia, como la actividad forestal, el arroz, la ganadería y la horticultura, que en los últimos años mostraron avances importantes.

En ese contexto, señaló que el Gobierno provincial trabaja en la actualización de censos y estadísticas productivas para poder dimensionar el impacto económico y laboral de estas actividades.

“Seguramente hacia fin de año podremos poner números concretos a muchas cuestiones que se vienen trabajando desde hace años y que hoy empiezan a mostrar resultados”, afirmó.

Finalmente, remarcó la importancia de acompañar el desarrollo tecnológico del campo, pero sin perder de vista la necesidad de sostener el empleo en las economías regionales.

“Tenemos que trabajar para que nuestros productores puedan acceder a nuevas tecnologías, pero también para sostener el trabajo y acompañar especialmente a los pequeños productores”, concluyó.