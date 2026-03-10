Tras la aprobación, corre el reloj para la nueva cuota de carne

La Argentina y Uruguay lograron aprobar sendas leyes que convalidan el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Por lo tanto, empezó a funcionar el reloj para la puesta en práctica de su acuerdo provisorio comercial, que incluye, entre otras, eliminación de derechos de importación de Europa sobre la cuota Hilton (20%), la eliminación de derechos de exportación de la carne para Europa en el caso argentino, y la puesta en marcha de las nuevas cuotas, entre ellas las 99 mil toneladas equivalente carcasa (unas 75 mil t peso sin hueso) con arancel del 7,5%, aunque ésta se va a ir otorgando en tramos anuales.

En nuestro criterio, todo esto empezaría a funcionar a partir del 1º de abril (primer día del segundo mes en que algún país aprobara la ley). Hemos visto opiniones en alguna prensa especializada que esto comenzaría el 1º de mayo, pero mantenemos nuestro punto de vista, ya que las leyes en la Argentina y en Uruguay tienen fecha de febrero.

Su validez arrancará, al menos para ambos países, sin quedarnos en claro si las ventajas empezarán simultáneamente para Brasil y Paraguay aunque sancionen sus leyes en marzo o si deberán esperar un mes más. Vale dejar registrado que, ayer (en marzo), Brasil también hizo propia la ley de aprobación, tras el voto del Senado que ratificó el proyecto que venía de la Cámara de Diputados.

Habrá que ver si la industria argentina demora sus embarques de cuota Hilton de manera de beneficiarse con 25% más de pesos por cada dólar exportado a partir de la fecha de vigencia o si el mercado sigue con su ritmo, aprovechando sus altos valores. Vale la pena aclarar que ese 25% es un techo ya que el tramo del 20%, por la derogación de los derechos europeos, será algo a negociar con los importadores.

Por otro lado, como decíamos la semana pasada, queda pendiente la distribución de la nueva cuota entre los cuatro países.

Resulta obvio aclarar que este análisis se enfoca sólo en el sector de la carne vacuna, siendo algunos de sus conceptos válidos para otros productos. (Por Miguel Gorelik – Valor Carne)

