Yanina Latorre contó por qué Flor Vigna no es parte de Masterchef 2

El año pasado Flor Vigna se desempeñó como la host digital de MasterChef Celebrity, donde realizó entrevistas a todos los participantes y también al jurado. Sin embargo en esta segunda temporada, la bailarina no formó parte de la producción de telefe y su lugar fue ocupado por Federico Bal.

En esa línea, Yanina Latorre aseguró que desde el canal no quedaron satisfechos con el trabajo de la influencer y por ese motivo no le renovaron el contrato. Y si bien Flor había asegurado que la decisión de no estar era porque tenía otros proyectos, como su propia música, este martes la panelista dio otra versión de los hechos.

Según Yanina, para la final del programa que se emitió el 18 de enero, la actriz decidió irse de vacaciones a México con Nico Occhiato, pero se comprometió a hacer el Instagram Live con Claudia Villafañe desde allá. Sin embargo, el día llegó y esa entrevista con la ganadora la terminó haciendo Marcelo Polino.

"La rajaron al otro día, lo tengo de buena fuente, por eso entró carmencito. Ella se cagó en la final básicamente. Se hubiera quedado acá, porque Masterchef fue una gran fuente de laburo. Es como que vos digas 'no voy a la final del Cantando', a ella la rajaron", aseguró.

Muy a su estilo, Latorre agregó: "La rajaron por poco responsable. Ese es el verdadero motivo", quién además añadió a la información que la noche que se dio la final, Vigna había alegado que no tenía buena conexión a internet y que por eso no pudo hacer el Live pactado y eso habría caído pésimo entre las autoridades del canal.

Filo News