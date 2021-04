Para la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva el sistema sanitario puede colapsar

La presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Rosa Reina, advirtió que "hay terapias ocupadas en un 70% y otras al 100%" por el aumento de casos de coronavirus, de acuerdo con datos relevados en instituciones médicas de varias provincias, y advirtió que este año "sí puede colapsar el sistema sanitario" y que la situación "es preocupante".

"Cada vez más pacientes ingresan a las terapias intensivas que, en algunos casos, están arriba de 70% y otras al 100% de acuerdo con el informe que publicamos ayer, en el que recabamos información de varias instituciones de algunas provincias (que la brindaron de manera voluntaria). La situación es preocupante", dijo Reina este martes en declaraciones a Radio Con Vos.

Entre los distritos que enviaron los datos de ocupación de camas de terapia intensiva a la SATI, Reina mencionó el Área Metropolitana de Buenos Aires, La Rioja, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chaco, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Reina afirmó también que bajó la edad de personas internadas con Covid-19 a un promedio de 53 años, de acuerdo con el informe divulgado el lunes.

"Esa gente es la que se moviliza para trabajar o que va a eventos sociales; es la población más afectada en este momento porque los mayores se están vacunando", aseguró la presidenta de la SATI, quien agregó: "Ojalá no tengamos la misma mortalidad con estos pacientes".

La profesional que se desempeñó hasta el pasado 1 de abril en el Hospital San Martín, de La Plata, cuando se jubiló, sostuvo que "este año puede colapsar el sistema sanitario".

En ese sentido, ejemplificó que en San Martín pasaron en un plazo de tan solo una semana "del 30% de ocupación de camas de terapia intensiva al 70% u 80%".

"El año pasado no teníamos este temor de colapso, pero este año sí, que no haya más camas porque no se puede expandir más y el personal de salud no es suficiente para atender más camas", advirtió.

Reina dijo que el 50% de la terapia intensiva que estaba destinada a otras patologías, actualmente está ocupada con pacientes con Covid-19 y que la ocupación llega "al 100% de las dos terapias intensivas" en el Hospital San Martín de la capital bonaerense.

"Se están abriendo camas en otros sectores, que se acondicionan para ser de terapia intensiva, pero el problema es que no alcanza el personal", insistió la profesional.

Télam