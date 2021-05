Ricardo Caruso Lombardi tiene coronavirus y debió ser internado por una neumonía bilateral

Ricardo Caruso Lombardi debió ser internado durante las últimas horas en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro a raíz de una complicación en su cuadro de coronavirus. El entrenador dio positivo a los testeos el jueves pasado luego de la visita de un familiar que reside en Junín, según relató el ex conductor de Belgrano de Córdoba.

El DT de 59 años dio a conocer la noticia por intermedio de sus redes sociales: “Acá internado como a muchos que les toca (bicho de mierda). Felicito a Pipi Romagnoli por el resultado de ayer, se lo merece. Es un gran estratega, conoce, sabe de fútbol. Gente de San Lorenzo hay que darle la oportunidad, va a andar bárbaro y principalmente es una gran persona, se lo merece el ídolo”.

Según informó el canal TN, donde Caruso se desempeña como comentarista deportivo los fines de semana, el diagnóstico es una neumonía bilateral producto del COVID-19.

Si bien el último domingo estuvo presente vía Zoom en el programa del que forma parte y habló sobre su estado de salud, el panorama de las últimas horas lo obligó a trasladarse hacia un centro asistencial para ser monitoreado de cerca.

“El miércoles empecé con tos y el jueves me hice el hisopado que me dio positivo. A toda la familia le dio positivo; salvo al nene, caímos todos. Es un bicho que no lo esperábamos. La única persona que entró a casa fue mi cuñado que vino de Junín y no sabía que estaba contagiado. Cuando volvió nos llamó y nos dijo que era positivo”, relató el propio DT en el canal TN el fin de semana pasado.

La última experiencia en el fútbol argentino para Caruso Lombardi fue Belgrano de Córdoba. En marzo se sumó al panel deportivo de Todo Noticias y allí aparece los fines de semana. Además, es parte del staff de El Show del Fútbol, por América TV.

Aunque aclaró en varias ocasiones que no está retirado de la dirección técnica, Ricardo admitió que el análisis desde el otro lado de la pantalla es un lugar que le sienta bien para esta altura de su vida.

Aun estando internado, no se perdió la goleada 3-0 de San Lorenzo a Huachipato por la Copa Sudamericana y aprovechó para resaltar las cualidades técnicas de Leandro Romagnoli.

El mismo ídolo admitió que no tiene en la cabeza continuar al mando del plantel profesional, pero Caruso insistió en que el hincha del Ciclón debe darle una chance al futbolista que defendió tanto tiempo la camiseta del club.

Infobae