Georgina Barbarossa reveló quién llega a la final de MasterChef Celebrity

El sábado por la noche, Georgina Barbarossa reveló que será una de las finalistas de MasterChef Celebrity. Mientras relataba una anécdota relacionada con su mamá, la actriz no se dio cuenta de que estaba contándole al país entero un gran spoiler sobre el reality.

“Yo creo que cuando se van, nuestros seres queridos están en otro estrato”, dijo en PH: Podemos Hablar al reflexionar sobre las señales que recibe de su progenitora. “Hace poco se murió mi mamá y hablábamos mucho de la muerte. Nunca fue un tabú para nosotros porque todos nos vamos a morir. Mamá vivió 10 años conmigo, desde que se quedó ciega”, explicó.

“‘Vos de alguna manera avisame que estás’, le decía. Yo vivo con mi sobrina Lucía, que vino a estudiar teatro de Córdoba. De repente estábamos en casa y en el pasillo, en donde no había corriente de aire, todos los cuadros y las fotos se cayeron. Lucía va a mi vestidor y me dice: ‘¿vos tiraste todos los collares?’. Le digo que no y veo todo tirado en el piso. Entonces le dije: ‘Vieja, pará de armar quilombo, todo bien, pero no me rompas toda la casa. Presentate pero posta, no así.’”.

Durante un tiempo Barbarossa no tuvo señales de su mamá, hasta que hace unos días volvió a aparecer. “Haciendo MasterChef yo siempre decía: ‘ay vieja, tu receta’. Y me faltaba una receta, porque viste que tenemos que preparar un menú para la final...”, dijo revelando sin querer que ella llegará a la última instancia del reality.

“Empiezo a ordenar cosas de la habitación de ella y me apareció una hoja así que cae. Cae la receta de mi mamá, manuscrita. Es increíble: ‘¿Me la mandás ahora? Yo ya tuve que reversionar todas, pero está todo bien’”, le contestó a su madre.

Pocos minutos después de que contara que llega a la final, aquellos que se dieron cuenta del detalle se volcaron a las redes sociales para comentar el desenlace que tendrá el reality en los próximos días, alguno indignados con el spoiler y otros contentos de saber que podrán verla hasta último momento en la pantalla.

Ahora solo queda mirar el programa y descubrir quien acompañará a Barbarossa durante el desafío final para llevarse el premio. ¿Será Candela Vetrano, Sol Pérez o Gastón Dalmau?

