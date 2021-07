Revés judicial para Nito y Karlen: no competirán en las Primarias

El juez federal Gustavo Fresneda confirmó ayer las resoluciones de la junta electoral del Frente de Todos que había rechazado las listas de precandidatos de Alejandro Karlen y Eugenio “Nito” Artaza. No podrán competir en las Paso del 12 de septiembre. Pero Karlen confirmó a El Litoral que apelará la decisión porque “falsearon” documentación.

“Puede observarse que las planillas de avales presentadas por la lista Ganemos Corrientes (Alejandro Karlen), completadas en forma manuscrita y con firma de los avalantes, efectivamente no detallan la identificación de lista interna, ni categorías de cargos a avalar, tampoco constan los nombres de los precandidatos para los cuales los firmantes acompañan su aval”, confirmó el juez en su sentencia.

“Solo figuran hojas con nombres y firmas. Consecuentemente, cabe afirmar que las planillas referenciadas se encuentran incompletas, no pudiendo saberse a ciencia cierta a qué lista y a quiénes avalan los presentantes. Es decir, no se adecuan completamente a los requisitos y condiciones previstos por las normas aplicables, toda vez que carecen de identificación referente a denominación de lista interna de la alianza Frente de Todos, para la cual se recabaron los avales. Por tal motivo, no correspondería su oficialización”, detalló.

Sobre la lista Unidos por Corrientes, de Nito Artaza, el juez revela que los avales corresponden a Cambio Popular, partido que no es de distrito y por consiguiente no forma parte de la alianza Frente de Todos. Por eso también es rechazada.

Karlen

El representante legal de Alejandro Karlen presentó un recurso de revocatoria y aseguró que “son simples copias de las planillas de avales que la Junta Electoral adjuntó, las cuales desconocemos en todas sus partes, no son las planillas que exige la Cámara Electoral. Que esta parte de las planillas que adjuntó a la Junta Electoral del Frente de Todos son las planillas impresas de las que constan en el CD encriptado, donde sí constan a qué frente electoral representan y para qué candidaturas son las mismas”. “La junta presentó fotocopias truchas en el juzgado. Increíble”, denuncio Karlen.