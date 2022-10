Solo 50 correntinos fueron habilitados para el Refuerzo Alimentario de $45.000

Tras la apertura de la inscripción presencial para el Refuerzo Alimentario de Nación de $45.000, hubo filas de hasta 300 metros. Las autoridades de Anses en Corrientes indicaron que de 500 personas, solo el 10 % pudo inscribirse y los demás fueron rechazados al no cumplir con los requisitos exigidos.

Una jornada movida se vivió ayer en las puertas del edificio ubicado en avenida Artigas al 3850, donde se registró una gran cantidad de personas esperando su turno para acceder a las oficinas de Anses y poder inscribirse para el nuevo bono del Gobierno. Cientos de personas se acercaron hasta las instalaciones para entregar sus papeles y realizar reclamos en el caso de los que fueron rechazados.

“En total, en la oficina tuvimos 800 personas entre los turnos presenciales de otros trámites. Por el tema del Refuerzo, fueron 500 personas, de las cuales solo un 10 % tuvo la posibilidad de poder inscribirse y los demás eran rechazados”, aseguró Cristian Zully, director de la delegación del Anses en Corrientes.

El funcionario aclaró que se atendió por orden de llegada. “Se trata de no dar números de atención a los que hacen fila sino de atender a la mayor cantidad de gente posible y eso no implica que lo hagamos en algún momento si se ve desbordada la demanda”, afirmó a El Litoral. En este sentido, Zully explicó que el bono de $45.000 solo cobrarán aquellas personas que no tienen otros ingresos ni tampoco ayuda del Estado, excepto aquellos que cobran el subsidio del gas.

“Suele pasar que muchas personas hacen fila y no son beneficiarias. Esto sucede porque no entendieron los requisitos. Por ejemplo, les sale el rechazo y quieren ir a realizar el reclamo, pero no se puede hacerlo porque no hay un sistema para eso”, aseguró.

Por otro lado, Zully indicó que la atención comenzará desde las 6.30 hasta las 12.30. “Sin turnos, pueden ir directamente a la oficina, pero siempre recalcamos que esto se puede hacer por internet sin necesidad de llegar a la oficina. También es importante decir que no hay sistema de reclamo”, explicó.

