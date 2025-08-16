No funcionarán cajeros automáticos ni home banking en Corrientes: los motivos

Los usuarios de Corrientes deberán tener en cuenta una interrupción en los servicios bancarios, debido a que este domingo los cajeros automáticos, el home banking, las transferencias y los pagos con tarjeta de débito estarán inhabilitados entre las 00 y las 6 de la mañana, debido a una intervención técnica programada por la red Red Link.

La medida, de alcance nacional, se aplicará también en Corrientes donde esta red es la principal vía de acceso a servicios financieros. Durante ese lapso, no se podrán realizar extracciones ni depósitos en cajeros, y tampoco estarán disponibles los pagos con débito en comercios.

Actualización y seguridad

Desde la empresa explicaron que el corte responde a tareas de mantenimiento y actualización tecnológica, parte de un plan destinado a optimizar el funcionamiento de los sistemas, prevenir fallas y reforzar los estándares de ciberseguridad, ante el crecimiento constante de las transacciones digitales.

“El horario elegido busca minimizar el impacto en los usuarios, dado que se trata de un momento de baja actividad bancaria y comercial”, remarcaron voceros de Red Link. Aun así, recomiendan a los clientes planificar con anticipación sus operaciones, retirando efectivo o realizando pagos y transferencias antes del inicio del mantenimiento. La falta de disponibilidad podría generar inconvenientes a quienes necesiten realizar trámites urgentes durante la madrugada o en las primeras horas del domingo.

La intervención se enmarca en el plan de modernización tecnológica que la compañía viene desplegando en todo el país y que, aseguran, permitirá mejorar la calidad y seguridad de los servicios. Con esta advertencia, el domingo comenzará en Corrientes con una red bancaria temporalmente fuera de servicio, recordando la importancia de prever para evitar contratiempos.