Messi volvió a las canchas con una asistencia y un gol

Inter Miami se quedó este sábado con una victoria por 3-1 ante Los Angeles Galaxy que logró destrabar recién en el final de la mano de Lionel Messi, quien volvía con su ingreso en el segundo tiempo luego de dos partidos afuera por lesión.

El astro rosarino apareció a los 38 minutos con el marcador 1-1 para recibir un pase desde la derecha de Rodrigo De Paul -entró junto a él para el complemento- y definir desde la medialuna a la ratonera izquierda del arquero.

Para más placer, a los 43 sirvió de taco para que Luis Suárez escapara por derecha y batiera a Novak Micovic con un tiro al segundo palo.

Cómo queda Inter Miami tras la victoria ante LA Galaxy

El conjunto rosado acumula así 45 puntos en el cuarto lugar de la Conferencia Este del certamen, adentrado en la zona de clasificación directa a los playoffs. Además, la Pulga se afiló para los trascendentales cuartos de final de la Leagues Cup a partido único del miércoles venidero frente a los Tigres de México de Ángel Correa.

