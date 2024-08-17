Las noticias más importantes del 17 de agosto

“El Taita” cambia de morada: Cocomarola descansa ahora en el Parque del Recuerdo
Gran Campeón 2025 para Cabaña Don Cancio
Barrionuevo: “Vamos a generar una revolución del empleo privado"
Ante la nueva temporada, advierten por la propagación de incendios en Corrientes
Viajaron de Santo Tomé a La Pampa y fueron engañados con una promesa laboral
Cierre de listas: una correntina alumna de Milei pica en punta para ser candidata
Prevención: 42 jóvenes fueron demorados e identificados en la Pesca del Dorado
Violento asalto a un hombre de 90 años: “me agarró del cuello y me pedía plata”
Retratando al monte: lanzaron el concurso fotográfico sobre la naturaleza correntina