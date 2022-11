La respuesta de Ginette Reynal a quienes la criticaron por haber sido novia de su primo

“Estuve tres años de novia con un primo hermano”, sorprendió contando Ginette Reynal en el ciclo PH, Podemos hablar y dijo que como él es menor, hasta lo tuvo en brazos cuando eran niños. De inmediato las redes sociales se llenaron de críticas a la ex modelo y ella, sin dudarlo, respondió.

“Gracias por todos los mensajes divinos de amor que recibí. A los demás, que usan el ingenio para contestar mientras no viven y hablan por deporte, les deseo lo mejor”, escribió en su cuenta de Instagram, tras la repercusión de sus dichos en el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff.

Allí, había contado sobre la relación: “Él tiene 7 años menor que yo, lo he llegado a tener en brazos. Fue después de que murió mi marido (Miguel Pando). Antes nunca habíamos tenido una onda especial, no fue así. Él es muy inteligente y muy diferente físicamente, y cuando murió mi marido estaba hecha pedazos, y terminé parando en la casa de mi tía, y él vive en ese mismo campo y me dio su habitación”.

“Estas cosas sirven para abrir el corazón”, dijo y aseguró que “no fue un problema familiar: “Todas mis primas me bancaron. Nos separamos por circunstancias que no vienen al caso y ahora yo di un paso al costado porque está en pareja”, sostuvo Ginette y dijo que sigue enamorada.

“Hay muchas historias de primos, pero cuando lo vivís, te das cuenta por qué se llama incesto. No es raro, es tan maravilloso que tiene que ser raro porque sino estarían todos los primos con sus primos. Sentís algo familiar, los mismos códigos, sobre todo cuando son primos de parte de madre”, agregó. La charla había surgido luego de que el anfitrión del programa de los sábados de Telefe pidió que pasaran al frente todos aquellos que habían tenido un “amor prohibido”.

Pero esa no era la única historia de primos que tenía. “Mi prima también se casó con mi exmarido, yo estaba separada; y ellos se enamoraron y se casaron. Mis hijos son primos segundos y medios hermanos de sus hijos. Tengo 3: dos con este marido que se casó con mi prima y uno con Miguel, que es el que se murió”, reveló para sorpresa de todos los presentes.

“Cuando me enteré fue horrible, vino otra prima a contármelo y la saqué zapateando, la eché de mi casa porque no le creí. Pero cuando se fue, vino la chica que cuidaba a mis hijos a decirme que era verdad lo que me estaban diciendo. Me volví loca, no dije nada porque era un plato que se come frío, y ella después me lo contó, pero no la escuché demasiado, yo le dije que iba a terminar con los mismos problemas de pareja que yo”, aseguró la modelo.

“Estuve mucho tiempo peleada hasta que un día entendí que nadie es dueño de nadie y que nada le hace nada a nadie, se lo hace a uno mismo”, explicó y recordó: “En Navidad nos encontramos todos. Esa es la gran bendición de mi familia y creo que es por mi matriarcado, crecimos todos juntos y es una familia que constantemente busca la unión. Este tipo de situaciones se pueden incorporar a través del amor”.

Infobae