River conoce sus rivales para la primera etapa

Fueron definidos los grupos de la próxima edición de la Copa Sudamericana, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 13 de abril.

River compartirá grupo con Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela, Racing será cabeza de serie del grupo que conforma junto al Caracas venezolano, Independiente Petrolero de Bolivia y Botafogo de Brasil, mientras que San Lorenzo deberá medirse a Santos de Brasil, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.

Entre los demás equipos argentinos, Tigre compartirá con América de Cali de Colombia, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú, Deportivo Riestra se medirá con el Gremio brasileño, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay, mientras que Barracas Central jugará ante Olimpia de Paraguay, Vasco Da Gama de Brasil y Audax Italiano de Chile.

Luego de un sorteo realizado en la sede que posee la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque, han quedado definidos los grupos de la Copa Sudamericana 2026. Siendo cabezas de serie, River y Racing fueron situados en los grupos H y E, respectivamente.

Por su lado, el “Millonario” compartirá con Red Bull Bragantino de Brasil, que accedió al certamen al terminar en el décimo lugar del Brasileirao 2025, Blooming de Bolivia, que terminó quinto en el torneo boliviano y hace de local en Santa Cruz de la Sierra, a 416 metros de altura sobre el nivel del mar, y Carabobo, que fue segundo en la tabla acumulada venezolana pero cayó en la última ronda previa de la Copa Libertadores.

Por otra parte, Racing compartirá grupo con Caracas, cuarto en la tabla acumulada venezolana, Independiente Petrolero, sexto en la tabla anual boliviana que superó la primera ronda previa de la Sudamericana, y el Botafogo de Brasil, sexto en el Brasileirao que no pudo superar las fases clasificatorias de la Libertadores.

Los grupos de la Copa Sudamericana 2026:



GRUPO A

América de Cali de Colombia.

Tigre

Macará de Ecuador

Alianza Atlético de Perú

GRUPO B

Atlético Mineiro de Brasil

Cienciano de Perú

Academia Puerto Cabello de Venezuela

Juventud de Las Piedras de Uruguay

GRUPO C

San Pablo de Brasil

Millonarios de Colombia

Boston River de Uruguay

O’Higgins de Chile

GRUPO D

Santos de Brasil

San Lorenzo

Deportivo Cuenca de Ecuador

Recoleta de Paraguay

GRUPO E

Racing

Caracas de Venezuela

Independiente Petrolero de Bolivia

Botafogo de Brasil

GRUPO F

Gremio de Brasil

Palestino de Chile

Montevideo City Torque de Uruguay

Deportivo Riestra

GRUPO G

Olimpia de Paraguay

Vasco Da Gama de Brasil

Audax Italiano de Chile

Barracas Central

GRUPO H

River Plate

Red Bull Bragantino de Brasil

Blooming de Bolivia

Carabobo de Venezuela