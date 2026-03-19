Regatas se consagró en Villa Constitución

El Club de Regatas Corrientes ganó la Copa de Velocidad por equipos en la Regata Oficial N°260, la XVII Regata de Velocidad y la Regata Promocional. La competencia la organizó y se desarrolló en el Club Náutico Villa Constitución en la ciudad homónima de Santa Fe entre el sábado 14 y domingo 15 de marzo, y estuvo fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL).

En total fueron 17 los remeros del club correntino que se hicieron presentes para el certamen entre Promocionales y Oficiales, acompañados por los entrenadores Leandro López Rivadeneira y Gastón Gómez Enriquez.

Hubo destacadas performances en todas las categorías, pero lo más sobresaliente llegó en la Regata de Velocidad, donde en la sumatoria de puntos Regatas Corrientes se quedó con el primer puesto.

En total, se cosecharon seis oros, una plata y tres bronces en la Regata Promocional. En la de Velocidad, donde llegó la copa por equipos, se colgaron la tremenda suma de 24 oros y cuatro platas. Por último, en la Regata Oficial Regatas Corrientes obtuvo cuatro medallas de plata y cinco de bronce.