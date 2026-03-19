Juan Pablo Valdés participó del desfile de emprendedoras del sello "Hecho en Corrientes"

El programa “Cultura en clave de mujer” incluyó este miércoles una actividad con emprendedoras que cuentan con el sello Hecho en Corrientes en la capital provincial. Se realizó un desfile de moda y feria en la plaza Libertad, con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés.

Las participantes forman parte de marcas locales que llevan esta distinción provincial, que identifica productos elaborados en Corrientes. La iniciativa contó con la participación de organismos provinciales y municipales, y sumó un sector gastronómico abierto al público.

Moda, accesorios y productos locales

Durante la actividad, se presentaron propuestas de indumentaria, calzado y accesorios. El objetivo fue visibilizar la producción local como motor económico y cultural.

El gobernador destacó la calidad del desfile y remarcó la importancia de generar espacios de exhibición. Además, señaló la necesidad de fortalecer el sector con capacitación y más oportunidades.

Tras el evento, Valdés recorrió los stands y dialogó con las emprendedoras. De esa manera, conoció detalles de los procesos de producción y las propuestas locales.

Desde el Instituto de Cultura remarcaron el trabajo conjunto para impulsar el sector. “En Corrientes hay mucho talento, tenemos mucho potencial y mucho por seguir mostrando”, dijo la presidenta Lourdes Sánchez. La jornada cerró con una pasada final que reunió a todas las participantes.