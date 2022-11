Viajó en moto de Buenos Aires a Corrientes para reclamar por sus hijos

Ariel Pereira no ve a sus hijos hace más de ocho meses y no sabe completamente nada de ellos hace dos. Realizó un “viaje simbólico uniendo las dos provincias” con la desesperación de un padre que ya no sabe más que hacer por recuperarlos. Sus hijos están en Corrientes y él en Buenos Aires.

Ariel tiene 43 años, es enfermero y vive en Buenos Aires, habló con El Litoral para contar su historia: “Mis hijos conviven con mi exmujer y su pareja que abusa de mi hija de 4 años y maltrata a ambos”, dijo en comunicación con este medio.

Según explica este padre desesperado, fue víctima de una “falsa denuncia” que fue hecha por “denunciar el abuso y el maltrato, me pusieron una perimetral en el Juzgado N° 2 de Familia de Corrientes a cargo de la María Mercedes Sosa”, cuenta Ariel. En su llegada a Corrientes lo esperaba Ángel Pozzaglio, referente nacional de Padres Autoconvocados, quienes luchan por los derechos de los hombres que sufren por las presuntas denuncias falsas de sus exparejas.

Ariel explicó cómo sabe que sus hijos pasan abusos y maltratos junto a su madre: “Yo me enteré de todo en el verano que los chicos vinieron a pasar vacaciones conmigo. Yo hice la denuncia acá”, contó.

Luego de enterarse de esto, Ariel hizo todo lo posible desde lo legal para salvar a los chicos de esa situación, pero no tuvo respuestas y según él “por denunciar los abusos” le pusieron una perimetral.

“No tengo ninguna denuncia en mi contra, cumplo con todos los deberes de padre, pero no sé nada de mis hijos”, reclama.