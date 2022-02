Polémica por el entierro de Gustavo Martínez: la última batalla que divide a los Fort y la familia del personal trainer

La muerte de Gustavo Martínez destapó una feroz interna entre la familia de Ricardo Fort y la del personal trainer. Todo comenzó con los feroces posteos de Felipe en contra de quien fuera su tutor, que luego borró. “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, expresó en una story de Instagram. Y agregó: “Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”.

Después de estas declaraciones, apareció en escena el sobrino de Martínez, Nicolás, que se mostró molesto con el entorno del empresario. “Tengo un dolor inmenso en el corazón. Gustavo era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última Navidad juntos, porque estabas ‘solo’ como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor”, escribió también en sus redes.

Y este jueves, se develó lo que parece ser la última batalla entre ellos: el entierro. En este sentido, en las últimas horas y en diálogo con Teleshow, la jefa de prensa de la familia Fort, Natalia Román, había declarado que no brindaría información al respecto. “Es el tercer adulto que estos chicos pierden. Siempre con cámaras. Merecen despedirse una vez solos. Esta vez voy a tratar de que no se sepa”, enfatizó.

Lo cierto es que esta mañana, Nicolás expresó su indignación ante esta determinación. “Ellos dijeron que los familiares iban a ver dónde se hace -el entierro-, ¿qué van a ver dónde se hace si yo firmé los papeles y estoy esperando que me llamen?”, expresó en diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece). Y enfatizó: “Me tienen que llamar a mí y yo tengo que disponer dónde se hace o no ¿Me puedo poner de acuerdo con ellos? Por supuesto”.

“Yo tuve que presentarme para testificar que soy el sobrino directo y nadie me llamó para decirme ´¿te parece si lo hacemos acá?´. Yo no veo a nadie alrededor mío. Lo único que veo es una chica que sale por los programas, esta Natalia, y la verdad no sé. Estoy viviendo algo que es una película de terror”, continuó.

En ese sentido, explicó que aún no decidió los pasos a seguir. “A mi tío lo conocían muchas personas y cuando falleció mi viejo nosotros no hicimos nada, después nos arrepentimos de eso porque también hay gente que quiere ir a despedirse. Entonces no sabemos qué hacer todavía, estoy a la espera que me llamen de la comisaría para ver si ya se puede retirar el cuerpo o no. No sé por dónde empezar, no se me muere todos los días alguien, tengo que ver una casa velatoria”. Y cerró: “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Si a mí alguien me charla, bueno, pero lo único que veo es que hablan por la televisión y dicen barbaridades. Lo único que me quedo de esto es que mi tío terminó siendo un pobre infeliz, que haya tomado esa decisión habla de cómo él vivía”.

Infobae