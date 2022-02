Fortaleza vuelve a funcionar para el reciclaje de residuos

La cooperativa Fortaleza retomará hoy la recolección de residuos urbanos para reciclar, luego del incendio de su galpón de acopio en la ciudad de Corrientes. El sábado 29 perdieron más de 200 toneladas en el fuego, que estaban listas para la venta.

Hasta el fin de semana estuvieron retirando los residuos quemados. “La pérdida es de nosotros, pero también para los compañeros de la Fetrac (Federación de Trabajadores de Corrientes), que tenían todos sus reciclados esperando ser compactados acá, es muchísimo”, dijo a El Litoral la presidenta de Fortaleza, Mercedes Romero Pereyra.

“Aunque estemos mal, no podemos parar. No vamos a dejar de trabajar mientras reconstruimos”, agregó la mujer, y detalló que esperan el retiro de las botellas de amor, que fue lo único que no se quemó en el incendio (ver foto). Se trata de una propuesta ecologista para que los vecinos compacten en botellas los residuos plásticos pequeños y de un solo uso.

Como al principio

En el incendio se arruinaron dos prensas de las que también dependían otros recuperadores urbanos por fuera de la cooperativa. Dos prensas valuadas en siete y dos millones de pesos, respectivamente.

De acuerdo con el secretario de Fortaleza, Alejandro Taglang, ahora deberán tirar todo abajo.

Por eso solicitaron a la empresa Lusa que desvíe los residuos de la recolección diferenciada hacia otros puntos de reciclaje. “Les pedimos que nos dejen unos días para limpiar. Pero a partir del lunes (por hoy) ya normalizamos”, precisó la presidenta de la cooperativa.

“Así que trabajamos con lo que tenemos, como al principio, cuando nació Fortaleza. Solo que ahora ya tenemos experiencia, y sobre todo el reconocimiento de la gente”, resaltó Romero Pereyra.

Foco

De acuerdo con los peritos de la Policía de Corrientes, el foco ígneo comenzó en la parte trasera del galpón, y el viento lo arrastró hacia el interior. “No creemos que haya sido intencional”, aclaró a este diario el secretario de la cooperativa.

“Ochenta familias dependen de la producción de esta cooperativa, algunas más que otras”, dice Taglang. Se trata de un proyecto emblema para la ciudad de Corrientes, que consiguió a lo largo de sus años firmar acuerdos con instituciones para evitar que tiren al basurero los papeles y cartones, que tiene recolección diferenciada en los barrios Juan de Vera y Los Profesionales y que hizo de la Fiesta del Chamamé un evento sustentable.

(IB)