Graciela Alfano increpó a Carmen Barbieri en vivo

“Estamos acá porque tenemos que aclarar algo”, explicaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich este mediodía en su programa Socios del espectáculo al recurrir a su Inti-Cam, donde cuentan intimidades o le hablan a los famosos “a la cara”.

Mientras el exIntrusos aseguró que siempre tuvo una buena relación con la capocómica, el creador de Escandalones contó una pequeña disputa que tuvo en el pasado: “Conmigo estuvo años sin hablar porque en un momento mostré un audio de ella contra Barbie Vélez y ella dijo: ‘me voy del país’. Yo la esperé en Ezeiza pero no llegó y después dijo: ‘qué vergüenza. Me traicionan, no hay amigos en este ambiente’”, recordó el periodista.

“Si sabes de traiciones sos vos Carmen Barbieri”, gritó desde atrás Graciela Alfano, quien hace unos días acusó a la actriz de haber tenido un affaire con Matías Alé. “¿Estamos en condiciones de ir a buscar a Carmen Barbieri? Porque las cosas se arreglan cara a cara”, lanzó uno de los conductores mientras se levantaban en vivo para ir al encuentro de la estrella de Mañanísima.

Mientras recorrían en vivo los pasillos de eltrece, los Socios del espectáculo aprovecharon para conocer las instalaciones de su nueva casa. “Era verdad que me venían a buscar. ¿Esto es en vivo?”, preguntó Barbieri sorprendida quién ya se iba a las grabaciones de Los ocho escalones. “¿Estas indignada con nosotros?”, le preguntaron sus nuevos compañeros de canal en referencia al cruce que tuvieron en las últimas horas. “Nooo, son dos atorrantes divinos ustedes. Odio la injusticia y me engancho pero no me enojo. Esto me parece injusto, por ejemplo”, bromeó sobre como la interceptaron sin aviso.

Si bien la capocómica advirtió que no se toma enserio las críticas, volvió al ruedo: “Me empezaron a matar de entrada. Después la Alfano que dice que salí con Alé. No lo toco ni con una caña de pescar, somos como hermanos”, aclaró nuevamente. “Mentiraaa”, gritó Alfano desde el piso interrumpiendo su declaración. “Nosotras éramos compañeras en el Bailando... y vos decidiste llevarlo a trabajar a tu revista y no me dijiste nada. Este se iba a hablar con vos a un locutorio y mi empleada un día paseando al perro lo vio”, le recriminó la exvedette en vivo.

“Vos te lo querías llevar a Nueva York y yo quería que esté en mi revista”, retrucó Barbieri mientras Alfano no se quedaba callada: “Bueno, pero era mi marido. El código dice que vos me tenías que avisar a mí. Decían que yo no quería que trabaje cuando yo lo hice entrar en el Bailando, lo hice entrar a Fifty Fifty con Faroni. ¿Por qué no me lo dijiste a mí?”, repitió enojada.

Con intenciones de calmar las aguas entre las dos divas, los conductores cambiaron de tema y le preguntaron a la invitada sobre su cruce con Jorge Rial. Tras recordar que la dejó sin camarín cuando compartían trabajo en el canal América pero que la ayudó a conseguir una moratoria para pagar su deuda con la AFIP, la conductora de Ciudad Magazine arremetió contra una nueva famosa: Matilda Blanco.

Al parecer, la experta en moda se enojó cuando Barbieri la criticó por sus cirugías estéticas. “Yo dije que si no quedaba bien después de tantas cirugías que se hizo había que matar al cirujano. Está hermosa ahora. ¿Viste lo que era antes? Era Fiona, la novia de Shrek. Ahora quedó hermosa, parece de 30″, disparó. Tras enumerar todos los retoques que se hizo (”boca, pómulo, de todo”), la actriz confesó que ella sólo se operó la nariz y que apeló al Botox pero que cuando se le caiga la cara, no va a dudar en hacerse “un estiramiento con un rodete de carne atrás”.

Antes de despedirse, los socios quisieron saber cómo estaba el corazón de la conductora. “Hay novio?”, indagó Pallares, pensando quizá en la famosa historia de Carmen con Alberto Martín. “No tengo nada”, respondió escueta la actriz. Sin embargo, inesperadamente entró en escena Cupito, su compañero de teatro en San Pedro para deschavarla públicamente: “Hay alguien allá. Un hombre con campo, lago artificial y cabañas”, reveló el actor mientras ella se reía. “Qué lindo tener amigos así, uno no necesita enemigos”, comentó queriendo callar a su compañero.

Tras halagar el nuevo programa de los conductores y darles nuevamente la bienvenida al canal, Barbieri se despidió de Lussich con dos picos. Por su parte, Alfano desde el estudio seguía reclamando una explicación.

