Crisis cervecera en Corrientes: buscan alternativas para preservar empleos

El Sindicato de Trabajadores Cerveceros de Corrientes afirma que su industria a nivel nacional y local enfrenta una de las crisis más profundas de su historia. Por su parte, la Ministra de Producción, Mariel Gabur, se manifestó al respecto.

En un comunicado en las redes sociales de la sindical de Corrientes se afirma que “no existen registros ni memoria de una caída abrupta en las ventas y en los volúmenes de producción de cerveza a nivel nacional”.

Además, el gremio advirtió que “más de 50 trabajadores temporarios de la provincia se encuentran sin posibilidad de desempeñarse por el bajo nivel de actividad”.

Búsqueda de soluciones

Por su parte, la ministra de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur, confirmó que mantuvo reuniones con la gerencia general de Cervecería y Maltería Quilmes para analizar posibles salidas a la crisis.

“Estamos buscando alternativas para que sea un producto que pueda mantener la masa laboral y, a su vez, generar nuevos ingresos”, señaló la funcionaria en una entrevista en radio Continental.

Gabur agregó que desde su cartera se trabaja en conjunto para crear “nuevos proyectos y una diversificación de lo que es Cervecería Río Paraná para que pueda seguir siendo productiva”.

Según explicó, el encuentro con la empresa se realizó hace dos semanas y forma parte de un seguimiento iniciado un mes atrás. “Estamos estudiando el proyecto y viendo nuevas alternativas para que pueda sostenerse en el tiempo”, indicó.

En tanto que el secretario general del sindicato, Pedro Saúl López, expresó en el comunicado que el gremio mantiene el compromiso de defender los derechos de los trabajadores y la industria nacional.