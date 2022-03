Se sorteó la Copa Palacio

El campeón vigente Colón debutará frente a Juventus Blanco en la Copa Palacio 2022 de acuerdo al sorteo que se realizó en la sede de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

El tradicional certamen dará inicio el viernes 25 y serán 14 los participantes, entre los cuales estará Don Bosco, mientras que Hércules y Juventus presentarán dos equipos.

El Torneo se jugará todos contra todos a una rueda por puntos, luego de lo cual, los ubicados del 1° al 4° clasificarán a semifinales que serán a un partido en cancha del mejor ubicado.

La serie final será al mejor de tres juegos, siempre con ventaja de campo para el mejor ubicado en la fase de grupo.

La primera fecha, el lunes el área de Competencias determinará los horarios y sedes, contempla estos partidos: Hércules Azul vs. San Martín, Juventus Granate vs. Alvear, Regatas Corrientes vs. Pingüinos, Juventus Blanco vs. Colón, El Tala vs. Córdoba, Sportivo Corrientes vs. Hércules Blanco y Malvinas 1536 Viviendas vs. Don Bosco.

Mascaró en Pingüinos

Juan Pablo Mascaró asumió la coordinación técnica y será el entrenador del plantel de primera división y el U19 de Pingüinos para la presente temporada.

“Estamos con las mejores expectativas, me gustó mucho la propuesta de Pingüinos, que es un club que está bien ordenado; la idea es hacer un trabajo a largo plazo, si bien queremos tener una primera competitiva, apostando a futuro jugar un Pre – Federal, la idea es seguir solidificando las bases en la institución fortaleciendo el minibásquet y en las categorías formativas con una línea de juego integral”, comentó el DT.